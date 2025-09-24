Главное в нынешней ситуации — разрешить первопричины конфликта на Украине, об чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нужно урегулировать первопричины конфликта на Украине, чтобы обеспечить интересы России. Об этом неоднократно говорил наш президент», — сказал Песков в интервью радио РБК. Он подчеркнул, что Европа и США отвечали на предложения Путина мирно урегулировать первопричины конфликта жестким отказом.
Ранее Путин уже заявлял, что украинский кризис возник не из-за действий России, а в результате госпереворота в 2014 году, поддержанного Западом. Второй причиной президент России назвал постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что представляет прямую угрозу безопасности России.
