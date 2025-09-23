23 сентября 2025

В ХМАО продавщица по ночам воровала готовую еду из супермаркета. Видео

Продавщица забиралась в магазин после закрытия и воровала готовую еду
Продавщица забиралась в магазин после закрытия и воровала готовую еду Фото:

В Нефтеюганске 33-летняя продавщица пробиралась по ночам в супермаркет и воровала готовую еду. Югорчанку задержали сотрудники полиции, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального силового ведомства.

«Установлено, что в течение нескольких дней, после закрытия магазина, югорчанка забирала с прилавков пиццу, роллы, шаурму и другую приготовленную еду. Материальный ущерб от преступных посягательств составил свыше 46 тысяч рублей», — сообщили агентству в полиции.

Пока следствием установлено 10 эпизодов. По статье 158 УК РФ (кража) женщине грозит до двух лет лишения свободы. Ей вынесена мера пресечения в виде обязательства о явке.

