В Нефтеюганске 33-летняя продавщица пробиралась по ночам в супермаркет и воровала готовую еду. Югорчанку задержали сотрудники полиции, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального силового ведомства.
«Установлено, что в течение нескольких дней, после закрытия магазина, югорчанка забирала с прилавков пиццу, роллы, шаурму и другую приготовленную еду. Материальный ущерб от преступных посягательств составил свыше 46 тысяч рублей», — сообщили агентству в полиции.
Пока следствием установлено 10 эпизодов. По статье 158 УК РФ (кража) женщине грозит до двух лет лишения свободы. Ей вынесена мера пресечения в виде обязательства о явке.
