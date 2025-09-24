Песков объяснил, почему Россия не хочет проводить переговоры с Украиной в Австрии или Швейцарии

Песков: Австрия и Швейцария уже не являются нейтральными странами
Песков отметил, что Австрия и Швейцария уже не являются нейтральными странами
Песков отметил, что Австрия и Швейцария уже не являются нейтральными странами Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Австрия и Швейцария больше не воспринимаются Россией как нейтральные страны. Поэтому Москва не рассматривает их в качестве площадок для диалога с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По-прежнему почему-то считается, что Швейцария является нейтральной страной. Или Австрия. Они де-факто уже не являются нейтральными странами для нас, это нужно учитывать», — сказал Песков в интервью радио РБК. Он отметил, что в последнее время украинская сторона регулярно выдвигает различные предложения по поводу мест проведения возможных переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории одной из семи стран, предложивших свои услуги в качестве площадки для переговоров. В их число входят Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария, а также три государства Персидского залива. Позднее президент Украины выразил готовность провести переговоры с президентом России на территории Казахстана.

