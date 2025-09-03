Украина перечислила страны, где Зеленский готов встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в одной из семи стран, выразивших готовность принять переговоры. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига 3 сентября на своей странице в соцсети Х. По его словам, среди возможных площадок рассматриваются Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива.
«Сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу... Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече», — написал глава украинского МИД.
Ранее 3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Украинская сторона настаивает на нейтральной площадке для проведения переговоров. По словам Сибиги, Киев рассматривает предложения стран-посредников как возможность обеспечить объективность и безопасность диалога. Названия государств Персидского залива не уточняются.
Ранее Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции в Китае выступил с предложением организовать личную встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Главные заявления Путина — в материале URA.RU.
