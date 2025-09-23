23 сентября 2025

В Миассе и Копейске переизбрали спикеров горсобраний

В Миассе и Копейске (Челябинская область) переизбрали на новые сроки председателей горсобраний. Об этом сообщили в пресс-службах представительных органов.

«На первом заседании собрания депутатов Миасского городского округа седьмого созыва был избран председатель собрания. Им стал Дмитрий Проскурин. Ему свои голоса доверили 25 парламентариев», — сообщили в пресс-службе собрания депутатов Миасса.

Проскурин был спикером и в предыдущем созыве горсобрания. Первым заместителем парламентарии выбрали Эльдара Галимова (округ № 14). Заместителем по вопросам социальной сферы и городского хозяйства стал Андрей Котов (округ № 15).

В Копейске спикер Евгений Гиске также был переизбран на новый срок. Заместителем председателя собрания стал единоросс Александр Чернецов (в прошлом созыве был самовыдвиженец Илья Ефимов).

Как сообщили в пресс-службе, также в Копейске был рассмотрен вопрос «О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Копейского городского округа Натальи Никаноровой». Это связано с ее победой на выборах в заксобрание региона. В связи с этим, ее полномочия депутата копейского горсобрания по избирательному округу №3 были прекращены.

