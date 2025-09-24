Покинувший Пермь дирижер Бузмаков продолжит сотрудничать с Театром-Театром

Дирижер пермского Театра-Театра Кирилл Бузмаков, который возглавил Удмуртскую государственную филармонию, продолжит работать и в Перми. Как пояснили URA.RU в ТТ, музыкант будет приезжать на спектакли по необходимости.
«Кирилл будет продолжать сотрудничать с ТТ и приезжать на спектакли, которые выпускал как дирижер и музыкальный руководитель: „Сонная Лощина“, „Катерина Измайлова“, „Сердце Пармы“ и „Music Hall“», — сообщили в пресс-службе Театра-Театра. Там также подчеркнули, что переезд Бузмакова в Ижевск не оставил ТТ без дирижера: «музыкальный руководитель Театра-Театра — неизменная Татьяна Вячеславовна Виноградова, заведующая музыкальной частью, дирижер, заслуженный работник культуры России продолжает работу».
Как ранее рассказывало URA.RU, Кирилл Бузмаков на неделе был назначен художественным руководителем Удмуртской государственной филармонии. Он сменил на посту Ивана Харина, который теперь значится заместителем директора филармонии по концертно-гастрольной деятельности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!