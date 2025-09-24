Россиян будут призывать на военную службу весь год

Госдума приняла закон в первом чтении о призыве на военную службу в течение года
Сроки отправки на военную службу не изменятся, указано в законопроекте
Граждан РФ будут призывать на срочную военную службу в течение всего календарного года. Этот законопроект приняла Госдума в первом чтении.

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту», — указано на странице законопроекта на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. Отмечается, что, согласно законопроекту, призыв на военную службу будет осуществляться с 1 января до 31 декабря.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинские осмотры, профессиональный психологический отбор, а также заседания призывных комиссий. Но направление граждан к местам прохождения военной службы будет осуществляться в сроки, определенные законодательством: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Законопроект о проведении призыва на военную службу в течение всего календарного года был внесен в Госдуму 22 июля 2025 года. Его инициаторами выступили глава комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Правительство уже поддержало инициативу при условии доработки ко второму чтению, отмечая, что она направлена на систематизацию работы военных комиссариатов и соблюдение сроков отправки призывников.

