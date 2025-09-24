Здание бакинститута у ЖК «Гулливер» в Перми признали аварийным

Здание бакинститута является объектом культурного наследия
Здание бакинститута является объектом культурного наследия

Состояние здания бактериологического института у ЖК «Гулливер» в Перми признали неудовлетворительным. Соответствующий приказ издала госинспекция по охране объектов культурного наследия.

«Приказываю отнести объект культурного наследия регионального значения «Бактериологический институт Пермского губернского земства, архитектор Е.А. Волошинов» к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии», — говорится в документе. Здание расположено по улице Куйбышева, 54а.

Лабораторный корпус бакинститута Пермского губернского земства возвели в 1906-1912 годах. В 2021 году его выкупил застройщик «Ясно Девелопмент». Здание планируют отреставрировать, приспособить для современного использования и сдавать в аренду под офисы. 

