В Перми долгие годы пустуют старинные здания: трамвайное депо в Разгуляе, сгоревший корпус педуниверситета, знаменитая поликлиника в Мотовилихе. Но уже скоро они могут получить новую жизнь. URA.RU рассказывает об истории загадочных пустующих зданий и планах по их реконструкции.
Трамвайное депо
Здание трамвайного депо по улице Пермской, 1 построено в 1916-1917 году. В начале 70-х годов трамвайный парк закрыли. До 2020-х годов здесь располагались ремонтные мастерские «Пермгорэлектротранса». В 2023 году здание выставили на аукцион аренды. Победитель торгов ООО «Альянс» должен отреставрировать объект до конца 2027 года. Позднее в нем откроются откроется гастрономические пространство с зонами для детских, общественных, спортивных мероприятий, мастер-классов.
Бактериологический институт
У ЖК «Гулливер» по улице Куйбышева, 54а находится пустующий лабораторный корпус бакинститута Пермского губернского земства. Красное кирпичное здание с ризалитами на главном фасаде построили в 1906-1912 годах. Оно признано объектом культурного наследия. В 2021 году здание выкупил застройщик «Ясно Девелопмент». Его отреставрируют, приспособят для современного использования и будут сдавать в аренду под офисы.
Корпус педуниверситета
Деревянное здание по улице Сибирской, 26а построили в 1825–1829 годах по проекту архитектора Ивана Свиязева. В нем размещалось Училище детей канцелярских служителей, которое в 1837 году посетил молодой Александр II. После революции здание перешло к Пермскому университету, а затем стало корпусом педагогического института. В годы войны в нем располагались медучилище и госпиталь, позже — факультет иностранных языков. Среди студентов ходили слухи, что в корпусе видели привидение. 16 августа 2012 года в здании произошел пожар из-за нарушения техники безопасности при ремонте кровли. Пермский гуманитарно-педагогический университет планирует восстановить здание.
Поликлиника в Мотовилихе
Поликлинику по улице Лебедева, 11 построили в 1933 году. Спустя 60 лет здание признали памятником архитектуры регионального значения. Больница работала до 2010 года. Здание быстро обветшало, а через год в нем произошел пожар. До 2011 года имущество находилось в собственности города, затем поликлинику продали частным лицам на торгах. Позднее здание изъяли из частной собственности в краевую, поскольку прежний владелец не занимался его содержанием. В 2024 году в здании предложили обустроить гостиницу спортивного кластера.
Здание ПГНИУ
Пустующее двухэтажное здание по улице Краснова, 29 принадлежит Пермскому государственному национальному исследовательскому университету. Сейчас оно непригодно для использования. В конце прошлого года вуз сообщал о намерении вовлечь участок в хозоборот. Для этого в комиссию по землепользованию и застройке направили предложение повысить высотность строительства на участке до семи этажей. Землю могут продать, а назначение территории определит уже новый собственник.
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