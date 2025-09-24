ВСУ ударили по многоквартирным домам в Новороссийске, есть жертвы

Центральная часть города Новороссийска в Краснодарском крае атакована беспилотниками Украины днем 25 сентября. Два мирных жителя погибли, трое пострадали, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. По его словам, двое людей погибли, еще трое пострадали. Были повреждены пять жилых домов, в том числе многоквартирные, и гостиница «Новороссийск».
Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших. Мэру города поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Отражение атаки украинских беспилотников продолжается в настоящее время. Все службы приведены в режим повышенной готовности. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, по возможности не выходя на улицу.
