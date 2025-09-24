Военный самолет с министром обороны Испании Маргаритой Роблес на борту якобы столкнулся с помехами в работе GPS при пролете вблизи Калининградской области России. Об этом сообщает испанское новостное издание Democrata.
По сообщениям журналистов, якобы «GPS самолета Маргариты Роблес подвергается попытке помех под Калининградом». Инцидент произошел во время перелета главы Минобороны Испании и сопровождавших лиц в Литву, пишет Democrata. На борту находились также родственники испанских летчиков, которые были задействованы в новой натовской операции. Миссия началась после обнаружения беспилотников на территории Польши.
Аналогичные неполадки с навигацией уже фиксировались ранее. В частности, самолет с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был вынужден совершить ручную посадку в аэропорту Пловдива (Болгария) из-за полного отключения GPS-навигации. Тогда пилот около часа ожидал возможности безопасной посадки и использовал бумажные карты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после происшествия заявил, что Москва не имеет отношения к сбоям при посадке самолета фон дер Ляйен.
По данным польских властей, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши проникли 19 дронов, из которых удалось сбить только три. Варшава обвинила в случившемся Россию, однако не представила никаких доказательств. Российский МИД отверг обвинения, назвав их голословными, а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что беспилотники прилетели со стороны Украины и не были заряжены, и назвал это провокацией против РФ.
