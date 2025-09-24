Байкеры закроют движение в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге 27 сентября улица Дзержинского возле ККТ «Космос» станет полностью мотоциклетной. Там мотоклуб «Черные ножи» отметит закрытие мотосезона, в честь которого колонна байкеров проедет по улицам города, рассказали в пресс-службе мэрии.
«На время проведения мероприятия, с 11:00 до 16:00, будет ограничено движение транспорта по улице Дзержинского, 2 от Царской до Горького», — пояснили там. За порядком будут следить сотрудники полиции.
Мотопробег стартует в 14:00. Он пройдет по следующему маршруту: ККТ «Космос» — улицы Царская — Дзержинского — Николая Никонова — Свердлова — Челюскинцев — Восточная — Ткачей — Машинная — Луганская — Объездная дорога — Московская — Челюскинцев — Свердлова — Николая Никонова — Царская — Дзержинского.
