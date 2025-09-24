В Аргаяшском районе возбуждено уголовное дело за срыв отопительного сезона

Сети начали ремонтировать лишь в сентябре
В Аргаяшском районе Челябинской области власти провалили подготовку к отопительному сезону коммунальной инфраструктуры в поселке Увильды. Нарушения выявила прокурорская проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. В пресс-службе СКР по региону отметили, что по факту срыва отопительного сезона возбуждено уголовное дело.

«После вмешательства прокуратуры и принятых мер реагирования капремонт сетей протяженностью около трех километров начат лишь в сентябре. Кроме того, должностные лица администрации района не обеспечили погашение задолженности теплоснабжающих организаций перед поставщиками энергоресурсов, размер которой превысил 35 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, по факту срыва сроков работ следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи выясняют, кто причастен к произошедшему.

Ремонт теплосетей должно было осуществлять МУП «Водоканализационное хозяйство». Еще в июне между учреждением и властями района было заключено несколько соглашений на сумму более 49 млн рублей. При этом деньги из бюджета так и не были выделены, соответственно, к работам никто не приступал. Это привело к тому, что сети остались не готовы к зиме.

Тем временем во многих территориях Челябинской области, особенно в горнозаводской зоне, уже началось подключение тепла к социальным объектам и жилым домам.

