Челябинское МВД объяснило активность силовиков в Троицке

Активность представителей силовых структур, перекрытие улиц и перебои в работе сотовой связи в Троицке Челябинской области связаны с антитеррористическими учениями. Жителей города просят сохранять спокойствие и не паниковать, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Со вчерашнего дня в Троицке проходят антитеррористические учения. В тренировке участвуют сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС и городской администрации. Троичан просят сохранять спокойствие и в случае, если заметили какие-то активные действия силовиков, не поддаваться панике, так как в некоторых районах города возможны перекрытия улиц, блокирование условных мест происшествий, перебои в работе сотовой связи», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Цель учений — отработать взаимодействие служб, проверить готовность к действиям в экстренных ситуациях. В ходе проведения мероприятия выявлен мужчина, который находится в федеральном розыске, пресечена незаконная игорная деятельность. Составлен ряд протоколов по линии Госавтоинспекции и в сфере миграционной политики, добавили в МВД.
В школах, колледжах и детских лагерях Челябинской области ранее прошли крупные антитеррористические учения. Их задачей стала отработка четкого алгоритма действий при ЧС, сообщила пресс-служба регионального правительства. Учения проходили в регионе весной 2025 года.
