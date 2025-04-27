27 апреля 2025

В челябинских школах и колледжах пройдут масштабные антитеррористические учения

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьников научат правильно действовать в критической ситуации (архивное фото)
Школьников научат правильно действовать в критической ситуации (архивное фото) Фото:

В школах, колледжах и детских лагерях Челябинской области пройдут крупные антитеррористические учения, задачей которых станет отработка четкого алгоритма действий при ЧС для всех участников образовательного процесса — от охранников до школьников. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

«В Челябинской области, как и по всей России, 29-30 апреля состоятся крупномасштабные антитеррористические учения. Цель — не просто „отыграть“ сценарий, а научить сохранять спокойствие, грамотно реагировать и правильно действовать в критической ситуации на всех уровнях: от педагогов и охраны до спецслужб и школьников», — сообщила пресс-служба областного правительства на официальном сайте. 

В Челябинской области учения пройдут во всех муниципалитетах и в 90% образовательных организаций. К мероприятия привлекут сотрудников МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Специалисты проверят действия персонала и учащихся и дадут рекомендации по совершенствованию систем безопасности на местах.

Губернатор Алексей Текслер перед Днем Победы провел заседание антитеррористической комиссии Челябинской области. Текслер напомнил об ответственности каждого должностного лица за порядок и безопасность массовых мероприятиях, сообщила ранее пресс-служба областного правительства.

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В школах, колледжах и детских лагерях Челябинской области пройдут крупные антитеррористические учения, задачей которых станет отработка четкого алгоритма действий при ЧС для всех участников образовательного процесса — от охранников до школьников. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.  «В Челябинской области, как и по всей России, 29-30 апреля состоятся крупномасштабные антитеррористические учения. Цель — не просто „отыграть“ сценарий, а научить сохранять спокойствие, грамотно реагировать и правильно действовать в критической ситуации на всех уровнях: от педагогов и охраны до спецслужб и школьников», — сообщила пресс-служба областного правительства на официальном сайте.  В Челябинской области учения пройдут во всех муниципалитетах и в 90% образовательных организаций. К мероприятия привлекут сотрудников МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Специалисты проверят действия персонала и учащихся и дадут рекомендации по совершенствованию систем безопасности на местах. Губернатор Алексей Текслер перед Днем Победы провел заседание антитеррористической комиссии Челябинской области. Текслер напомнил об ответственности каждого должностного лица за порядок и безопасность массовых мероприятиях, сообщила ранее пресс-служба областного правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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