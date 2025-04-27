В челябинских школах и колледжах пройдут масштабные антитеррористические учения

В школах, колледжах и детских лагерях Челябинской области пройдут крупные антитеррористические учения, задачей которых станет отработка четкого алгоритма действий при ЧС для всех участников образовательного процесса — от охранников до школьников. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
«В Челябинской области, как и по всей России, 29-30 апреля состоятся крупномасштабные антитеррористические учения. Цель — не просто „отыграть“ сценарий, а научить сохранять спокойствие, грамотно реагировать и правильно действовать в критической ситуации на всех уровнях: от педагогов и охраны до спецслужб и школьников», — сообщила пресс-служба областного правительства на официальном сайте.
В Челябинской области учения пройдут во всех муниципалитетах и в 90% образовательных организаций. К мероприятия привлекут сотрудников МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Специалисты проверят действия персонала и учащихся и дадут рекомендации по совершенствованию систем безопасности на местах.
Губернатор Алексей Текслер перед Днем Победы провел заседание антитеррористической комиссии Челябинской области. Текслер напомнил об ответственности каждого должностного лица за порядок и безопасность массовых мероприятиях, сообщила ранее пресс-служба областного правительства.
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