В Златоусте избрали спикера горсобрания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Карюков снова возглавил горсобрание Златоуста
Алексей Карюков снова возглавил горсобрание Златоуста Фото:

В Златоусте (Челябинская область) избрали председателя горсобрания, его заместителей и глав комиссий. Как стало известно URA.RU, городской парламент снова возглавил Алексей Карюков.

«Голосование прошло консолидировано. Переизбрали Алексея Карюкова. Он же стал председателем бюджетной комиссии», — рассказала URA.RU старейший депутат Раиса Истомина.

Собеседница URA.RU работает четвертый созыв. Другие комиссии возглавили: по социальным вопросам — Максим Рудаков, по местному самоуправлению — Татьяна Накоскина, по образованию и культуре — Владимир Лубнин, по городской инфраструктуре — Андрей Терентьев.

«Моим заместителем выбрали ранее мобилизованного участника спецоперации Александра Бугрова. В настоящий момент он на фронте в ДНР», — сообщил URA.RU Карюков.

Депутатскому корпусу предстоит решить множество городских вопросов. Истомина пожелала всем коллегам, чтобы сложились конструктивные отношения с мэрией и руководством собрания. Актуально решение проблемы горячего водоснабжения в Новом Златоусте: вопрос с грязной водой в районе жители поднимали еще в 2019 году. Другие важные темы — благоустройство районов, медицина, развитие бюджетной сферы.

Спикеров собраний депутаты избрали также в Миассе и Копейске. Ими стали, соответственно, Дмитрий Проскурин и Евгений Гиске. Оба возглавляли местные парламенты также в предыдущем созыве.

Проблемой горячей воды в Новом Златоусте жители обеспокоены уже много лет
Проблемой горячей воды в Новом Златоусте жители обеспокоены уже много лет
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) избрали председателя горсобрания, его заместителей и глав комиссий. Как стало известно URA.RU, городской парламент снова возглавил Алексей Карюков. «Голосование прошло консолидировано. Переизбрали Алексея Карюкова. Он же стал председателем бюджетной комиссии», — рассказала URA.RU старейший депутат Раиса Истомина. Собеседница URA.RU работает четвертый созыв. Другие комиссии возглавили: по социальным вопросам — Максим Рудаков, по местному самоуправлению — Татьяна Накоскина, по образованию и культуре — Владимир Лубнин, по городской инфраструктуре — Андрей Терентьев. «Моим заместителем выбрали ранее мобилизованного участника спецоперации Александра Бугрова. В настоящий момент он на фронте в ДНР», — сообщил URA.RU Карюков. Депутатскому корпусу предстоит решить множество городских вопросов. Истомина пожелала всем коллегам, чтобы сложились конструктивные отношения с мэрией и руководством собрания. Актуально решение проблемы горячего водоснабжения в Новом Златоусте: вопрос с грязной водой в районе жители поднимали еще в 2019 году. Другие важные темы — благоустройство районов, медицина, развитие бюджетной сферы. Спикеров собраний депутаты избрали также в Миассе и Копейске. Ими стали, соответственно, Дмитрий Проскурин и Евгений Гиске. Оба возглавляли местные парламенты также в предыдущем созыве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...