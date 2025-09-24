В Златоусте избрали спикера горсобрания

В Златоусте (Челябинская область) избрали председателя горсобрания, его заместителей и глав комиссий. Как стало известно URA.RU, городской парламент снова возглавил Алексей Карюков.
«Голосование прошло консолидировано. Переизбрали Алексея Карюкова. Он же стал председателем бюджетной комиссии», — рассказала URA.RU старейший депутат Раиса Истомина.
Собеседница URA.RU работает четвертый созыв. Другие комиссии возглавили: по социальным вопросам — Максим Рудаков, по местному самоуправлению — Татьяна Накоскина, по образованию и культуре — Владимир Лубнин, по городской инфраструктуре — Андрей Терентьев.
«Моим заместителем выбрали ранее мобилизованного участника спецоперации Александра Бугрова. В настоящий момент он на фронте в ДНР», — сообщил URA.RU Карюков.
Депутатскому корпусу предстоит решить множество городских вопросов. Истомина пожелала всем коллегам, чтобы сложились конструктивные отношения с мэрией и руководством собрания. Актуально решение проблемы горячего водоснабжения в Новом Златоусте: вопрос с грязной водой в районе жители поднимали еще в 2019 году. Другие важные темы — благоустройство районов, медицина, развитие бюджетной сферы.
Спикеров собраний депутаты избрали также в Миассе и Копейске. Ими стали, соответственно, Дмитрий Проскурин и Евгений Гиске. Оба возглавляли местные парламенты также в предыдущем созыве.
