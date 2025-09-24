Адриатический нефтепровод JANAF не способен обеспечить Венгрию и Словакию необходимыми объемами нефти без поддержки российского нефтепровода «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Адриатический нефтепровод в настоящее время не подходит для безопасного и непрерывного снабжения Венгрии и Словакии достаточным количеством нефти», — отметил Петер Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, результаты испытаний последних недель показали, что хорватский трубопровод подходит только для вспомогательных поставок.
Министр подчеркнул, что JANAF не может работать как единственный источник сырья для двух стран. В ходе тестирования специалисты проверяли способность трубопровода поставлять нефть под высоким давлением, в больших объемах и без перебоев. Глава венгерского внешнеполитического ведомства добавил, что JANAF годится только для своей текущей функции — дополнительного маршрута к поставкам по «Дружбе».
Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил о готовности страны полностью удовлетворить потребности венгерских и словацких НПЗ нефтью нероссийского происхождения через JANAF. По его оценке, возможности трубопровода якобы позволяют поставлять свыше 12 миллионов тонн сырья в год.
