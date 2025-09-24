В Екатеринбурге днем 24 сентября пожилой водитель такси сбил 48-летнюю женщину с 7-летним сыном при выходе из школы. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, однако водитель их не заметил, рассказали в Госавтоинспекции.
«Водитель Volkswagen Jetta при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не предоставил преимущество двум пешеходам и совершил наезд. Мужчина с 53-летним водительским стажем пояснил автоинспекторам, что не заметил людей, так как они „слились с кустами“» — пояснили в ведомстве.
Женщину с ребенком госпитализировали. На водителя составили административные протоколы по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам) и ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (отсутствие путевого листа). Сотрудники полиции организовали проверку.
