В Екатеринбурге таксист снес мать с ребенком, выходивших из школы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария случилась возле 43-й школы
Авария случилась возле 43-й школы Фото:

В Екатеринбурге днем 24 сентября пожилой водитель такси сбил 48-летнюю женщину с 7-летним сыном при выходе из школы. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, однако водитель их не заметил, рассказали в Госавтоинспекции.

«Водитель Volkswagen Jetta при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не предоставил преимущество двум пешеходам и совершил наезд. Мужчина с 53-летним водительским стажем пояснил автоинспекторам, что не заметил людей, так как они „слились с кустами“» — пояснили в ведомстве.

Женщину с ребенком госпитализировали. На водителя составили административные протоколы по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам) и ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (отсутствие путевого листа). Сотрудники полиции организовали проверку.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге днем 24 сентября пожилой водитель такси сбил 48-летнюю женщину с 7-летним сыном при выходе из школы. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, однако водитель их не заметил, рассказали в Госавтоинспекции. «Водитель Volkswagen Jetta при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не предоставил преимущество двум пешеходам и совершил наезд. Мужчина с 53-летним водительским стажем пояснил автоинспекторам, что не заметил людей, так как они „слились с кустами“» — пояснили в ведомстве. Женщину с ребенком госпитализировали. На водителя составили административные протоколы по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам) и ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (отсутствие путевого листа). Сотрудники полиции организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...