Жителей Ханты-Мансийска зовут на органный концерт музыки из кино

На концерте прозвучат саундтреки из популярных кинофильмов
На концерте прозвучат саундтреки из популярных кинофильмов

Саундтреки из «Гарри Поттера», «Аватара» и «Звездных войн» прозвучат на органе в Ханты-Мансийске (ХМАО), а стендап-комик Надя Джабраилова выступит с аншлагом. На выходных в городе также можно посетить выставку редких арктических гравюр и осенний маркет. Как провести последний сентябрьский уикенд — в афише URA.RU. 26 сентября

26 сентября

Концерт киномузыки

Концертный духовой оркестр Югры исполнит в КТЦ «Югра-Классик» саундтреки из известных фильмов: «Дети капитана Гранта», «Великолепная семерка», «Аватар», «Один дома», «Гарри Поттер», «Звездные войны». Музыку дополнит видеоряд. Начало концерта — в 19:00. Стоимость билетов — от 500 до 1 200 рублей.

27 сентября

Стендап Нади Джабраиловой (18+)

Участница проекта «Женский стендап» на ТНТ рассмешит зрителей со сцены в КДЦ «Октябрь». Ханты-Мансийск вошел в первый сольный гастрольный тур Нади. На концерт остался всего один билет за 3 000 рублей.

28 сентября

Осенний маркет

С 12:00 до 17:00 кафе «Культштаб» превратится в маркет местных мастеров. Свитшоты, головные уборы, перчатки — все это жители города смогут купить на площадке. Вход свободный.

Органный концерт

Органист и клавесинист из Санкт-Петербурга Наталья Михайлова исполнит мировые шедевры композиторов 17-18 веков: Георг Бем, Иоганн Себастьян Бах, Алессандро Марчелло, Антонио Вивальди. Концерт начнется в 17:00 и продлится полтора часа. Стоимость билетов — 1 000–1 2000 рублей.

Все выходные

Выставка «Арктика глазами художников»

Тем временем в государственном художественном музее Югры продолжает работу выставка «Арктика глазами художников». На ней представлены гравюры 18 века, созданные после географических экспедиций по российскому заполярью. В экспозицию вошли гравюры Константина Коровина, совершившего поездку по Русскому Северу и Скандинавскому побережью, а также работы югорских художников.

