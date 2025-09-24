Жителей Ханты-Мансийска зовут на органный концерт музыки из кино

Саундтреки из «Гарри Поттера», «Аватара» и «Звездных войн» прозвучат на органе в Ханты-Мансийске (ХМАО), а стендап-комик Надя Джабраилова выступит с аншлагом. На выходных в городе также можно посетить выставку редких арктических гравюр и осенний маркет. Как провести последний сентябрьский уикенд — в афише URA.RU. 26 сентября
26 сентября
Концерт киномузыки
Концертный духовой оркестр Югры исполнит в КТЦ «Югра-Классик» саундтреки из известных фильмов: «Дети капитана Гранта», «Великолепная семерка», «Аватар», «Один дома», «Гарри Поттер», «Звездные войны». Музыку дополнит видеоряд. Начало концерта — в 19:00. Стоимость билетов — от 500 до 1 200 рублей.
27 сентября
Стендап Нади Джабраиловой (18+)
Участница проекта «Женский стендап» на ТНТ рассмешит зрителей со сцены в КДЦ «Октябрь». Ханты-Мансийск вошел в первый сольный гастрольный тур Нади. На концерт остался всего один билет за 3 000 рублей.
28 сентября
Осенний маркет
С 12:00 до 17:00 кафе «Культштаб» превратится в маркет местных мастеров. Свитшоты, головные уборы, перчатки — все это жители города смогут купить на площадке. Вход свободный.
Органный концерт
Органист и клавесинист из Санкт-Петербурга Наталья Михайлова исполнит мировые шедевры композиторов 17-18 веков: Георг Бем, Иоганн Себастьян Бах, Алессандро Марчелло, Антонио Вивальди. Концерт начнется в 17:00 и продлится полтора часа. Стоимость билетов — 1 000–1 2000 рублей.
Все выходные
Выставка «Арктика глазами художников»
Тем временем в государственном художественном музее Югры продолжает работу выставка «Арктика глазами художников». На ней представлены гравюры 18 века, созданные после географических экспедиций по российскому заполярью. В экспозицию вошли гравюры Константина Коровина, совершившего поездку по Русскому Северу и Скандинавскому побережью, а также работы югорских художников.
