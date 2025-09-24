После атаки на Новороссийск задерживается рейс из Сочи в Челябинск

После атаки беспилотников на Новороссийск в Челябинск задерживается рейс из Сочи. Об этом сообщает онлайн-табло челябинского аэропорта.
«Рейс из Сочи задерживается. Прибытие по расписанию — 1:00. Расчетное время прибытия — 4:20», — информирует онлайн-табло.
Вылет этого рейса в обратном направлении перенесен с 2:00 на 4:30. Также задерживается рейс из египетского Шарм-эль-Шейха. По расписанию борт должен прибыть в Челябинск в 5:45, расчетное время прибытия — 6:05.
Режим беспилотной опасности 24 сентября введен на всей территории Краснодарского края. Причиной стали атаки беспилотных катеров и летательных аппаратов.
