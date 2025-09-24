Воздушное сообщение с Челябинском нарушено: отменены рейсы в Москву и обратно

В аэропорту Челябинска отменены рейсы в Москву и обратно
В аэропорту Челябинска отменены рейсы на Москву
Пассажиры международного аэропорта Челябинска «Курчатов» столкнулись с массовыми отменами столичных рейсов. Согласно данным онлайн-табло, приостановлено воздушное сообщение в Москву и обратно.

«Отменены вылеты из Челябинска в Москву. Речь идет о рейсах авиакомпании „Аэрофлот“: SU 1093, запланированном на 06:05, и SU 1423, вылет которого был намечен на 19:40», — информирует онлайн-табло.

Также отменены прилеты из Москвы в Челябинск. Из столицы не будут выполнены рейсы SU 1092 и SU 1422 авиакомпании «Аэрофлот». Кроме того, отменен рейс WZ 1226 авиакомпании Red Wings, следовавший из Еревана.

Причины отмены рейсов в официальном сообщении не указаны. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков. Ранее после атаки беспилотников на Новороссийск в Челябинск задерживают рейс из Сочи.

