В Сочи временно ограничат доступ к пляжам в целях безопасности

Власти Сочи попросили жителей и гостей города не посещать пляжи из-за угрозы БЭК (беспилотных летательных аппаратов). Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

«Опасность по БЭК в Сочи и ФТ „Сириус“ снята, но я прошу жителей и гостей курорта не терять бдительности и воздержаться от нахождения у береговой полосы сегодня и завтра в первой половине дня. На это время мы ограничим доступ к пляжам», — написал Прошунин в своем telegram-канале. Спасательные службы продолжат патрулирование акватории Черного моря до утра следующего дня.

Ранее, утром 24 сентября, на побережье Краснодарского края, включая Сочи и федеральную территорию «Сириус», был введен режим повышенной готовности из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Власти рекомендовали жителям и туристам покинуть пляжи, а в Геленджике временно запретили выход в море для всех плавательных средств.

