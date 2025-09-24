Власти Пермского края ввели режим беспилотной опасности 24 сентября. Об этом сообщает краевое министерство территориальной безопасности.
«В Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — говорится в telegram-канале министерства.
Власти призывают жителей сохранять спокойствие, оставаться бдительными. О любых подозрительных объектах или происшествиях по телефонам экстренных служб просят сообщать по телефону 112.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае с 08:00 24 сентября стартовали плановые учения под названием «Беспилотная опасность». Учебные мероприятия проводятся для отработки алгоритмов реагирования в случае угрозы, исходящей от беспилотных летательных аппаратов. А 23 сентября региональный минтербез предупреждал пермяков о проведении антитеррористических учений в краевой столице. Население попросили не поддаваться панике, поскольку угрозы — нет.
