В Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермский край усиливает безопасность из-за дронов
Пермский край усиливает безопасность из-за дронов Фото:

Власти Пермского края ввели режим беспилотной опасности 24 сентября. Об этом сообщает краевое министерство территориальной безопасности.

«В Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — говорится в telegram-канале министерства.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие, оставаться бдительными. О любых подозрительных объектах или происшествиях по телефонам экстренных служб просят сообщать по телефону 112.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае с 08:00 24 сентября стартовали плановые учения под названием «Беспилотная опасность». Учебные мероприятия проводятся для отработки алгоритмов реагирования в случае угрозы, исходящей от беспилотных летательных аппаратов. А 23 сентября региональный минтербез предупреждал пермяков о проведении антитеррористических учений в краевой столице. Население попросили не поддаваться панике, поскольку угрозы — нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Пермского края ввели режим беспилотной опасности 24 сентября. Об этом сообщает краевое министерство территориальной безопасности. «В Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — говорится в telegram-канале министерства. Власти призывают жителей сохранять спокойствие, оставаться бдительными. О любых подозрительных объектах или происшествиях по телефонам экстренных служб просят сообщать по телефону 112. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае с 08:00 24 сентября стартовали плановые учения под названием «Беспилотная опасность». Учебные мероприятия проводятся для отработки алгоритмов реагирования в случае угрозы, исходящей от беспилотных летательных аппаратов. А 23 сентября региональный минтербез предупреждал пермяков о проведении антитеррористических учений в краевой столице. Население попросили не поддаваться панике, поскольку угрозы — нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...