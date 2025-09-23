Пермяков предупредили об антитеррористических учениях. Они пройдут в городе 24 сентября.
«Мероприятия запланированы. Угроз безопасности для населения нет», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале.
Время и районы проведения учений в публикации не уточняются. Ранее URA.RU сообщало о том, что утром 8 сентября в краевой столице также прошли плановые учения подразделений Министерства обороны. Были задействованы различные виды техники — наземные, железнодорожные, водные и воздушные транспортные средства, а также использовались средства имитации боевого оружия. В связи с этим жители города могли наблюдать пролеты вертолетов и легкомоторных самолетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!