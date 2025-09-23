Пермяков предупредили об антитеррористических учениях

В Перми 24 сентября пройдут антитеррористические учения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Угроз безопасности для населения нет
Угроз безопасности для населения нет Фото:

Пермяков предупредили об антитеррористических учениях. Они пройдут в городе 24 сентября. 

«Мероприятия запланированы. Угроз безопасности для населения нет», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале. 

Время и районы проведения учений в публикации не уточняются. Ранее URA.RU сообщало о том, что утром 8 сентября в краевой столице также прошли плановые учения подразделений Министерства обороны. Были задействованы различные виды техники — наземные, железнодорожные, водные и воздушные транспортные средства, а также использовались средства имитации боевого оружия. В связи с этим жители города могли наблюдать пролеты вертолетов и легкомоторных самолетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяков предупредили об антитеррористических учениях. Они пройдут в городе 24 сентября.  «Мероприятия запланированы. Угроз безопасности для населения нет», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале.  Время и районы проведения учений в публикации не уточняются. Ранее URA.RU сообщало о том, что утром 8 сентября в краевой столице также прошли плановые учения подразделений Министерства обороны. Были задействованы различные виды техники — наземные, железнодорожные, водные и воздушные транспортные средства, а также использовались средства имитации боевого оружия. В связи с этим жители города могли наблюдать пролеты вертолетов и легкомоторных самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...