В Пермском крае резко подорожал бензин

В период с 16 по 22 сентября 2025 года бензин в Пермском крае подорожал на 52 копейки за литр. Средняя стоимость литра топлива составила 62,13 рубля. Статистику опубликовал Росстат на официальном сайте.
«Наиболее заметно подорожал бензин АИ-92: его цена увеличилась на 69 копеек и составила 59,25 рубля за литр. Стоимость АИ-95 выросла на 39 копеек — до 64,09 рубля. Высокооктановый АИ-98 прибавил 9 копеек, достигнув 86,36 рубля. Дизельное топливо подорожало на 32 копейки, до 72,34 рубля за литр», — указано на сайте службы статистики.
В Росстате отметили, что за неделю изменение цен на бензин автомобильный зафиксировано в 82 субъектах РФ. Наибольшее удорожание зафиксировано в Тульской (+2,6%) и Кировской областях (+2,3%).
