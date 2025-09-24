24 сентября 2025

WSJ: Трампу сообщили о планах Украины начать наступление

Трампу сообщили, что Украине для наступления нужны разведданные от Америки
Трампу сообщили, что Украине для наступления нужны разведданные от Америки Фото:

Президенту США Дональду Трампу сообщили о планах Украины начать наступление. Для этого ей нужны данные американской разведки. Об этом пишет американская деловая газета со ссылкой на два источника.

«Главе Белого дома донесли информацию о „планируемом наступлении Украины, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США“, — пишет The Wall Street Journal. По информации газеты, американский лидер по-прежнему разрешает продавать Киеву оружие американского производства, однако ограничивает его использование для ударов.

Ранее сообщалось, что Трамп, несмотря на смену риторики в адрес Москвы, не санкционировал нанесение ударов ВСУ американским вооружением вглубь территории России. За последние дни он провел ряд встреч с представителями своего окружения, которые настаивают на более жесткой политике по украинскому вопросу.

