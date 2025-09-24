24 сентября 2025

WSJ: Трамп несмотря на смену риторики не одобрил удары ВСУ вглубь России

При подготовке к встрече с Зеленским Трамп встретился с представителями своего окружения
При подготовке к встрече с Зеленским Трамп встретился с представителями своего окружения

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не дал разрешения украинским военным использовать американское вооружение для ударов по территории России. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Президент США Дональд Трамп, несмотря на смену риторики в адрес Москвы, по-прежнему не санкционировал нанесение ударов ВСУ американским вооружением вглубь территории России. За последние дни Трамп при подготовке к встрече с Владимиром Зеленским провел встречи с представителями своего окружения, которые „давно настаивают на более жесткой позиции по украинскому вопросу“», — сообщает газета со ссылкой на источники.

В числе тех, с кем встретился Трамп, были специальный представитель президента по Украине Кит Келлог и новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолц. Также, по данным источников, Трампу также довели информацию о готовящемся наступлении Украины, для осуществления которого потребуется предоставление Соединенными Штатами разведывательной поддержки.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что не считает целесообразным просить президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине, отмечая сложность урегулирования конфликта. Также он подчеркивал важность сохранения санкционного давления на Москву и обсуждал с европейскими лидерами возможные меры по усилению давления на Россию, включая ограничения на поставки энергоносителей.

