«Россия» сообщила о столкновении своего самолета с другим бортом в Шереметьево

Один из столкнувшихся самолетов был авиакомпании «Россия»
Один из столкнувшихся самолетов был авиакомпании «Россия»

В Шереметьево пассажирский самолет авиакомпании «Россия» получил повреждения при столкновении с другим воздушным судном на рулежной дорожке. Пассажирам предоставили резервный борт для продолжения полета.

«Самолет „России“ получил повреждение при столкновении с другим бортом на рулежке в Шереметьево. Пассажирам предоставлен резервный борт», — передает слова авиакомпании ТАСС.

Столкновение двух авиалайнеров произошло 24 сентября. При инциденте никто не пострадал.

