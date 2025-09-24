«Россия» сообщила о столкновении своего самолета с другим бортом в Шереметьево

Один из столкнувшихся самолетов был авиакомпании «Россия»
В Шереметьево пассажирский самолет авиакомпании «Россия» получил повреждения при столкновении с другим воздушным судном на рулежной дорожке. Пассажирам предоставили резервный борт для продолжения полета.
«Самолет „России“ получил повреждение при столкновении с другим бортом на рулежке в Шереметьево. Пассажирам предоставлен резервный борт», — передает слова авиакомпании ТАСС.
Столкновение двух авиалайнеров произошло 24 сентября. При инциденте никто не пострадал.
