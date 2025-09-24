24 сентября 2025

Отказ УЕФА от отстранения Израиля связали с политическими интригами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отстранение спортсменов от Олимпиад и других соревнований является несправедливым
Отстранение спортсменов от Олимпиад и других соревнований является несправедливым Фото:

Отстранение национальных сборных от участия в международных турнирах не должно применяться в качестве средства давления на глав государств. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я считаю, что нельзя никого исключать. Ни нас, ни Израиль. Это неправильно. Устраивать разборки за счет спортсменов и давить на президентов стран — бесполезно. Президент может уйти в отставку и через пару лет в мемуарах признать, что он сожалеет о своих решениях. А век спортсмена короче, чем век политика», — сказала Журова РИА Новости.

Спортсменка отметила, что у атлетов долгая подготовка к соревнованиям, но при этом возможностей проявить себя предоставляется совсем немного. Лишение спортсменов этих шансов представляется несправедливым.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что Россия выступает против политизации спорта и считает необходимым привести ситуацию с допуском российских олимпийцев в соответствие с международными нормами. Поводом для обсуждения стало решение МОК не отстранять израильских спортсменов от международных соревнований, несмотря на аналогичные призывы, тогда как в 2022 году российские атлеты были отстранены под предлогом нарушения Олимпийской хартии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отстранение национальных сборных от участия в международных турнирах не должно применяться в качестве средства давления на глав государств. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. «Я считаю, что нельзя никого исключать. Ни нас, ни Израиль. Это неправильно. Устраивать разборки за счет спортсменов и давить на президентов стран — бесполезно. Президент может уйти в отставку и через пару лет в мемуарах признать, что он сожалеет о своих решениях. А век спортсмена короче, чем век политика», — сказала Журова РИА Новости. Спортсменка отметила, что у атлетов долгая подготовка к соревнованиям, но при этом возможностей проявить себя предоставляется совсем немного. Лишение спортсменов этих шансов представляется несправедливым. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что Россия выступает против политизации спорта и считает необходимым привести ситуацию с допуском российских олимпийцев в соответствие с международными нормами. Поводом для обсуждения стало решение МОК не отстранять израильских спортсменов от международных соревнований, несмотря на аналогичные призывы, тогда как в 2022 году российские атлеты были отстранены под предлогом нарушения Олимпийской хартии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...