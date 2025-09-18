Песков высказался о позиции МОК по Израилю

Песков: МОК политизирует спорт
Россия выступает против политического влияния в спорте и считает, что ситуацию необходимо привести в соответствие с нормой, сообщил Песков
Россия выступает против политического влияния в спорте и считает, что ситуацию необходимо привести в соответствие с нормой, сообщил Песков

Россия выступает против политизации спорта, а ситуацию с допуском отечественных олимпийцев необходимо привести в соответствие с нормами. Так позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по разным странам, в частности по Израилю, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие», — заявил Песков в беседе с «Матч ТВ».

Поводом для комментария стало решение МОК не отстранять израильских спортсменов от международных соревнований, несмотря на призывы ряда политиков сделать это на фоне событий в секторе Газа. Кремль указывает на двойные стандарты организации, которая в 2022 году отстранила российских спортсменов под предлогом нарушения Олимпийской хартии.

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал рекомендовать международным спортивным федерациям отстранять спортсменов из Израиля от участия в состязаниях, несмотря на призыв премьер-министра Испании Педро Санчеса принять такие меры. Об этом 18 сентября сообщает портал Inside The Games.

