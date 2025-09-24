В Свердловской области пятый день ищут пропавшего в горах 43-летнего жителя Екатеринбурга Федора Медведева. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв».
«Пятые сутки поисков. Мы не теряем надежды», — написали волонтеры в посте в своих соцсетях. Мужчина пропал на горе Конжак 18 сентября.
Также ведется сбор волонтеров и внедорожной техники для поиска пропавшего. К участию приглашаются жители Карпинска, Краснотурьинска, Серовa, а также все, кто имеет опыт работы на пересеченной местности и готов предоставить транспорт высокой проходимости.
Мужчина был одет в зеленый камуфляжный костюм, черные ботинки и черную шапку. Рост пропавшего составляет 177 см, телосложение нормальное, волосы черные, глаза зеленые. Среди особых примет: на лице имеется шрам, татуировки расположены на груди и ногах. Мужчина носит усы и бороду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!