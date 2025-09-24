24 сентября 2025

В Свердловской области пятые сутки ищут пропавшего в горах екатеринбуржца. Фото

Пятые сутки ищут пропавшего в горах 43-летнего мужчину из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
К поискам предлагают присоединиться волонтерам и людям со спецтехникой
К поискам предлагают присоединиться волонтерам и людям со спецтехникой

В Свердловской области пятый день ищут пропавшего в горах 43-летнего жителя Екатеринбурга Федора Медведева. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв».

«Пятые сутки поисков. Мы не теряем надежды», — написали волонтеры в посте в своих соцсетях. Мужчина пропал на горе Конжак 18 сентября.

Также ведется сбор волонтеров и внедорожной техники для поиска пропавшего. К участию приглашаются жители Карпинска, Краснотурьинска, Серовa, а также все, кто имеет опыт работы на пересеченной местности и готов предоставить транспорт высокой проходимости.

Мужчина был одет в зеленый камуфляжный костюм, черные ботинки и черную шапку. Рост пропавшего составляет 177 см, телосложение нормальное, волосы черные, глаза зеленые. Среди особых примет: на лице имеется шрам, татуировки расположены на груди и ногах. Мужчина носит усы и бороду.

© Служба новостей «URA.RU»
