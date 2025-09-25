Блогер Кац* объявлен в розыск на территории всех государств-членов Интерпола

Блогер Максим Кац (признан иноагентом в РФ) объявлен в международный розыск на территории всех государств — членов Интерпола. Ранее Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест по делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Об этом сообщается в официальных судебных документах.
«Розыск объявлен на территории всех государств-членов Интерпола», — говорится в материалах дела, на которые ссылается РИА Новости. По версии следствия, блогер, ранее привлеченный к административной ответственности, продолжил нарушать требования законодательства об иноагентах. В документах отмечается, что международный розыск он объявлен в связи с необходимостью ареста и экстрадиции.
Дополнительно суд уточнил, что, признанный иноагентом Максим Кац, уже был заочно осужден столичным судом в августе 2023 года к восьми годам лишения свободы по обвинению в распространении заведомо ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. В судебных документах также указано, что федеральный и международный розыск блогер был объявлен еще в 2022 году — сразу после возбуждения уголовного дела. Согласно действующему законодательству, по вновь возбужденному делу ему грозит до двух лет лишения свободы за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Ранее по аналогичной статье — за нарушение порядка деятельности иностранного агента — был заочно арестован и объявлен в международный розыск блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Его дело также рассматривается заочно, а поводом для уголовного преследования стало отсутствие обязательной маркировки иноагента на его материалах после привлечения к административной ответственности.
*Максим Кац внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.