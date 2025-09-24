В районе Екатеринбурга Уралмаш ночью 25 сентября произошел крупный пожар в кафе «Караван». Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщили в МЧС по области.
«В 02:35 поступило сообщение о возгорании по адресу Павловская, 42. По прибытию к месту вызова было обнаружено, что горит здание кафе „Караван“ на площади 500 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
В связи с интенсивным распространением огня ранг пожара был повышен. В ликвидации возгорания принимали участие девять единиц техники и 30 сотрудников личного состава. Погибших и пострадавших среди посетителей и персонала нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!