24 сентября 2025

На Уралмаше в огромном пожаре сгорело кафе. Фото

В Екатеринбурге на Уралмаше сгорело кафе «Караван»
© Служба новостей «URA.RU»
В устранении пожара участвовало 30 человек личного состава и девять единиц техники
В устранении пожара участвовало 30 человек личного состава и девять единиц техники Фото:

В районе Екатеринбурга Уралмаш ночью 25 сентября произошел крупный пожар в кафе «Караван». Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщили в МЧС по области.

«В 02:35 поступило сообщение о возгорании по адресу Павловская, 42. По прибытию к месту вызова было обнаружено, что горит здание кафе „Караван“ на площади 500 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. 

В связи с интенсивным распространением огня ранг пожара был повышен. В ликвидации возгорания принимали участие девять единиц техники и 30 сотрудников личного состава. Погибших и пострадавших среди посетителей и персонала нет. 

© Служба новостей «URA.RU»
