Жители Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей Украины, которые считают свои территории исторически русскими, запуганы из-за действий киевских властей и надеются на помощь со стороны России. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Основные подразделения [нацбатальонов Киева] находятся в крупных городах в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и других областях. Население запугано. <...> За эти годы их напугали, за эти годы лидеров уничтожили. Люди просто боятся за себя, за свою семью. Они ждут, когда придет Россия», — подчеркнул Водолацкий в разговоре с ТАСС.
По словам депутата, именно на этих территориях сосредоточены основные силы националистических батальонов, что не позволяет местным жителям открыто выражать свою позицию. Водолацкий подчеркнул, что вопрос защиты прав соотечественников на Украине находится на контроле профильных комитетов Госдумы.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявлял, что Одесская, Николаевская, Сумская, Харьковская и Днепропетровская области должны быть освобождены и могут войти в состав России по решению их жителей. Эти заявления прозвучали на фоне обсуждения карты Украины, на которой отсутствовали Одесская и Николаевская области, что вызвало внимание СМИ.
