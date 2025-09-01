Отсутствие на карте Украины Одесской и Николаевской областей объясняется тем, что они должны быть освобождены. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
«Мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации, которые по Конституции вошли в состав России. И создать зону безопасности. Это, в том числе Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», — заявил Соболев. Его слова приводит издание «Подъем». Также член комитета отметил, что выбор о входе этих территорий безопасности в состав РФ стоит за жителями областей.
Ранее внимание журналистов привлекла необычная карта Украины, которая находилась за начальником Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. На ней показаны территории Украины, имеющие выход к морю. Примечательно, что на ней отсутствовали Одесская и Николаевская области.
