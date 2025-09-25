Эксперты со всего мира и актуальные проблемы: чего ждать от «Валдая» в 2025 году

В Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года пройдет 22 ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году центральной темой форума станет «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие, являющееся ключевой международной конференцией клуба, соберет 140 представителей из 42 государств. О том, как пройдет и кто будет участвовать в заседании — в материале URA.RU.
Когда состоится «Валдай»
Валдайский клуб проведет 22-е ежегодное заседание с участием 140 экспертов и политиков из 42 стран. Среди приглашенных делегаты из Алжира, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Китая, Казахстана, Малайзии, ОАЭ, Пакистана, России, США, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.
Заседание пройдет с 29 сентября по 2 октября 2025 года и будет посвящено теме «Полицентричный мир: инструкция по применению». В рамках конференции ведущие мировые эксперты обсудят вызовы и возможности многополярного мира. Особое внимание уделят вопросам стабильности государств, механизмам предотвращения конфликтов и поиску баланса интересов на глобальном уровне. Организаторы подчеркивают, что одной из главных задач обсуждения станет обмен практическими рекомендациями для правительств и международных структур по адаптации к новым реалиям мировой политики.
Что будет на заседании
Откроет заседание презентация нового доклада «Доктор Хаос, или Как перестать бояться и полюбить беспорядок». Доклад подготовлен специально для открытия форума и посвящен анализу современной мировой нестабильности. Название работы отсылает к известному фильму режиссера Стэнли Кубрика, что подчеркивает концептуальный характер исследования.
Заседание продлится четыре дня и объединит девять тематических сессий, специальную сессию, открытую дискуссию и пленарное заседание. Организаторы отмечают, что «Валдай» традиционно собирает ведущих экспертов, политиков и аналитиков из разных стран для обсуждения актуальных вызовов мировой политики.
Кто примет участие от России
В дискуссиях примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, заместитель председателя правительства Александр Новак, а также мэр столицы Сергей Собянин. Организаторы пояснили, что встреча с мэром Москвы продемонстрирует пример управления уникальным высокотехнологичным мегаполисом и покажет весь спектр современных вызовов.
В числе российских участников заседания — ведущие эксперты в области международных отношений и мировой экономики. Среди них: президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, помощник заместителя председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.
Также в списке — и.о. директора Института США и Канады РАН Наталья Цветкова, проректор НИУ ВШЭ и шерпа РФ в W20 Виктория Панова, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов. Ключевыми организаторами и модераторами мероприятия выступают председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий и научный директор клуба Федор Лукьянов.
Что из себя представляет «Валдай»
Международный дискуссионный клуб «Валдай» за 21 год работы объединил более девяти тысяч ученых, политиков и общественных деятелей со всего мира. Клуб был основан в 2004 году, а свое название получил в честь первой конференции, прошедшей недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде.
Среди мероприятий клуба особое место занимают региональные конференции, которые проводятся в Азии, Африке, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в рамках сотрудничества с Китаем. Сессии клуба также проходят на ключевых российских экономических форумах — Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Организация отмечает, что среди участников последних конференций были представители власти, эксперты, общественные и культурные деятели из России и других стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.