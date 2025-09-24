Спасатели вывели из пермского леса заблудившуюся пару

Молодая пара заблудилась в лесу в Ленинском районе Перми. Об этом сообщает городская служба спасения в соцсети «ВКонтакте».
«Ночью 22 сентября на пульт оперативного дежурного поступило сообщение от молодого человека, что он с подругой потерялся в лесу в Ленинском районе Перми. Самостоятельно выйти не могут, но смогли сообщить свои координаты. Спасатели ГОР 6 обнаружили молодых людей в лесу между Камской долиной и Курьей и вывели их», — пояснили в МКУ.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк пошел в лес за грибами недалеко от Северного кладбища и заблудился. Благодаря спасателям, мужчина смог выйти из леса самостоятельно.
