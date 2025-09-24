24 сентября 2025

Спасатели вывели из пермского леса заблудившуюся пару

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодые люди гуляли в лесу на правом берегу Камы
Молодые люди гуляли в лесу на правом берегу Камы Фото:

Молодая пара заблудилась в лесу в Ленинском районе Перми. Об этом сообщает городская служба спасения в соцсети «ВКонтакте».

«Ночью 22 сентября на пульт оперативного дежурного поступило сообщение от молодого человека, что он с подругой потерялся в лесу в Ленинском районе Перми. Самостоятельно выйти не могут, но смогли сообщить свои координаты. Спасатели ГОР 6 обнаружили молодых людей в лесу между Камской долиной и Курьей и вывели их», — пояснили в МКУ.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк пошел в лес за грибами недалеко от Северного кладбища и заблудился. Благодаря спасателям, мужчина смог выйти из леса самостоятельно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Молодая пара заблудилась в лесу в Ленинском районе Перми. Об этом сообщает городская служба спасения в соцсети «ВКонтакте». «Ночью 22 сентября на пульт оперативного дежурного поступило сообщение от молодого человека, что он с подругой потерялся в лесу в Ленинском районе Перми. Самостоятельно выйти не могут, но смогли сообщить свои координаты. Спасатели ГОР 6 обнаружили молодых людей в лесу между Камской долиной и Курьей и вывели их», — пояснили в МКУ. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк пошел в лес за грибами недалеко от Северного кладбища и заблудился. Благодаря спасателям, мужчина смог выйти из леса самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...