09 мая 2025

Как пермякам не заблудиться в лесу: советы службы спасения и МЧС

Пермское ГУ МЧС: берите с собой в лес часы и телефон, чтобы не заблудиться
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели советуют при входе в лес обращать внимание на ориентиры
Спасатели советуют при входе в лес обращать внимание на ориентиры Фото:

Не заблудиться в лесу помогут часы и телефон. Часы могут заменить компас, а с помощью «мобильника» можно определить GPS-координаты. Об этом пермякам напомнили в МКУ «Пермская городская служба спасения».

«Посмотреть GPS-координаты можно в приложении „Карты“, нажав на указатель своего местоположения. Эти данные позволят спасателям максимально быстро найти заблудившегося человека», — объясняют в учреждении. Также спасатели рекомендуют при входе в лес обращать внимание на ориентиры.

Если вы поняли, что все же заблудились в лесу, не впадайте в панику, советует ГУ МЧС по Пермскому краю на своем сайте. «Страх и паника приводят к тому, что человек начинает вести себя алогично. Потерявшиеся в лесу люди ходят по кругу. Это обычное явление, которое называется „фокусом правой ноги“. Дело в том, что один шаг у людей всегда короче другого, и как бы человек ни старался идти прямо, его всегда будет „заносить“ в сторону», — отмечают в ГУ МЧС по Прикамью.

Внимательно присмотритесь к окружающей вас местности. Хорошим ориентиром в лесу являются реки и ручьи, следуя вдоль которых, можно выйти к населенному пункту. Вывести к людям могут также дорога или линия электропередач. Прислушайтесь к окружающим звукам. Поздним вечером повышается давление, что улучшает слышимость. Например, шум поезда в таких условиях можно различить на расстоянии 10 километров, добавляют в ведомстве.

Специалисты рекомендуют брать с собой в лес нож, спички и часы со стрелками. Часы могут заменить компас. Направьте часовую стрелку на солнце — угол, образованный между ею и цифрой «1» нужно поделить пополам. Линия деления будет всегда указывать точно на юг. Шансом на спасение будет также разведенный костер, дым которого привлечет внимание спасателей.

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Не заблудиться в лесу помогут часы и телефон. Часы могут заменить компас, а с помощью «мобильника» можно определить GPS-координаты. Об этом пермякам напомнили в МКУ «Пермская городская служба спасения». «Посмотреть GPS-координаты можно в приложении „Карты“, нажав на указатель своего местоположения. Эти данные позволят спасателям максимально быстро найти заблудившегося человека», — объясняют в учреждении. Также спасатели рекомендуют при входе в лес обращать внимание на ориентиры. Если вы поняли, что все же заблудились в лесу, не впадайте в панику, советует ГУ МЧС по Пермскому краю на своем сайте. «Страх и паника приводят к тому, что человек начинает вести себя алогично. Потерявшиеся в лесу люди ходят по кругу. Это обычное явление, которое называется „фокусом правой ноги“. Дело в том, что один шаг у людей всегда короче другого, и как бы человек ни старался идти прямо, его всегда будет „заносить“ в сторону», — отмечают в ГУ МЧС по Прикамью. Внимательно присмотритесь к окружающей вас местности. Хорошим ориентиром в лесу являются реки и ручьи, следуя вдоль которых, можно выйти к населенному пункту. Вывести к людям могут также дорога или линия электропередач. Прислушайтесь к окружающим звукам. Поздним вечером повышается давление, что улучшает слышимость. Например, шум поезда в таких условиях можно различить на расстоянии 10 километров, добавляют в ведомстве. Специалисты рекомендуют брать с собой в лес нож, спички и часы со стрелками. Часы могут заменить компас. Направьте часовую стрелку на солнце — угол, образованный между ею и цифрой «1» нужно поделить пополам. Линия деления будет всегда указывать точно на юг. Шансом на спасение будет также разведенный костер, дым которого привлечет внимание спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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