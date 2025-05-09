Как пермякам не заблудиться в лесу: советы службы спасения и МЧС

Не заблудиться в лесу помогут часы и телефон. Часы могут заменить компас, а с помощью «мобильника» можно определить GPS-координаты. Об этом пермякам напомнили в МКУ «Пермская городская служба спасения».
«Посмотреть GPS-координаты можно в приложении „Карты“, нажав на указатель своего местоположения. Эти данные позволят спасателям максимально быстро найти заблудившегося человека», — объясняют в учреждении. Также спасатели рекомендуют при входе в лес обращать внимание на ориентиры.
Если вы поняли, что все же заблудились в лесу, не впадайте в панику, советует ГУ МЧС по Пермскому краю на своем сайте. «Страх и паника приводят к тому, что человек начинает вести себя алогично. Потерявшиеся в лесу люди ходят по кругу. Это обычное явление, которое называется „фокусом правой ноги“. Дело в том, что один шаг у людей всегда короче другого, и как бы человек ни старался идти прямо, его всегда будет „заносить“ в сторону», — отмечают в ГУ МЧС по Прикамью.
Внимательно присмотритесь к окружающей вас местности. Хорошим ориентиром в лесу являются реки и ручьи, следуя вдоль которых, можно выйти к населенному пункту. Вывести к людям могут также дорога или линия электропередач. Прислушайтесь к окружающим звукам. Поздним вечером повышается давление, что улучшает слышимость. Например, шум поезда в таких условиях можно различить на расстоянии 10 километров, добавляют в ведомстве.
Специалисты рекомендуют брать с собой в лес нож, спички и часы со стрелками. Часы могут заменить компас. Направьте часовую стрелку на солнце — угол, образованный между ею и цифрой «1» нужно поделить пополам. Линия деления будет всегда указывать точно на юг. Шансом на спасение будет также разведенный костер, дым которого привлечет внимание спасателей.
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