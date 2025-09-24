24 сентября 2025

В девяти территориях Пермского края отключат радио и ТВ

В Пермском крае временно отключат радио и телевидение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Это произойдет в девяти населенных пунктах с 29 сентября по 5 октября
Это произойдет в девяти населенных пунктах с 29 сентября по 5 октября Фото:

В Пермском крае временно не будет работать радио и телевидение. Это произойдет в девяти населенных пунктах с 29 сентября по 5 октября.

«Так, в Альняше 29 сентября с 12:00 до 18:00 будет временно прекращено вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. В Карагае 30 сентября трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанции „Радио России“ будет приостановлена с 11:00 до 17:00. В тот же день и в аналогичный временной промежуток — с 11:00 до 17:00 — аналогичные отключения затронут и Воскресенское», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого РТПЦ.

В Гремячинске перерыв в трансляции цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 намечен на 30 сентября с 12:00 до 18:00. В Верхней Саве прекращение вещания тех же мультиплексов ожидается 1 октября с 12:00 до 18:00. В Косе цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» будут недоступны 1 октября с 11:00 до 17:00.

В Александровске временная приостановка вещания цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 запланирована на 2 октября с 11:00 до 17:00. В Ошье трансляция цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет прервана 3 октября с 12:00 до 18:00, а в Ишимово эти же пакеты будут отключены 3 октября с 11:00 до 17:00. О причинах временных отключений в сообщении не уточняется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае временно не будет работать радио и телевидение. Это произойдет в девяти населенных пунктах с 29 сентября по 5 октября. «Так, в Альняше 29 сентября с 12:00 до 18:00 будет временно прекращено вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. В Карагае 30 сентября трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанции „Радио России“ будет приостановлена с 11:00 до 17:00. В тот же день и в аналогичный временной промежуток — с 11:00 до 17:00 — аналогичные отключения затронут и Воскресенское», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого РТПЦ. В Гремячинске перерыв в трансляции цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 намечен на 30 сентября с 12:00 до 18:00. В Верхней Саве прекращение вещания тех же мультиплексов ожидается 1 октября с 12:00 до 18:00. В Косе цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» будут недоступны 1 октября с 11:00 до 17:00. В Александровске временная приостановка вещания цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 запланирована на 2 октября с 11:00 до 17:00. В Ошье трансляция цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет прервана 3 октября с 12:00 до 18:00, а в Ишимово эти же пакеты будут отключены 3 октября с 11:00 до 17:00. О причинах временных отключений в сообщении не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...