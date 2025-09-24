В девяти территориях Пермского края отключат радио и ТВ

В Пермском крае временно не будет работать радио и телевидение. Это произойдет в девяти населенных пунктах с 29 сентября по 5 октября.
«Так, в Альняше 29 сентября с 12:00 до 18:00 будет временно прекращено вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. В Карагае 30 сентября трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанции „Радио России“ будет приостановлена с 11:00 до 17:00. В тот же день и в аналогичный временной промежуток — с 11:00 до 17:00 — аналогичные отключения затронут и Воскресенское», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого РТПЦ.
В Гремячинске перерыв в трансляции цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 намечен на 30 сентября с 12:00 до 18:00. В Верхней Саве прекращение вещания тех же мультиплексов ожидается 1 октября с 12:00 до 18:00. В Косе цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» будут недоступны 1 октября с 11:00 до 17:00.
В Александровске временная приостановка вещания цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 запланирована на 2 октября с 11:00 до 17:00. В Ошье трансляция цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет прервана 3 октября с 12:00 до 18:00, а в Ишимово эти же пакеты будут отключены 3 октября с 11:00 до 17:00. О причинах временных отключений в сообщении не уточняется.
