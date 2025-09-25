В Иркутской области школьник попытался зарезать одноклассника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Зиме Иркутской области школьник напал с ножом на одноклассника
В Зиме Иркутской области школьник напал с ножом на одноклассника Фото:

В городе Зима Иркутской области школьник напал с ножом на одноклассника прямо на уроке. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следком по региону. 

«В Зиме по факту происшествия в одной из школ города следователями возбуждено уголовное дело. В одной из общеобразовательных школ города 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом. Школьник госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Пострадавший ученик был госпитализирован. Правоохранительные органы начали расследование по признакам покушения на убийство и халатности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Зима Иркутской области школьник напал с ножом на одноклассника прямо на уроке. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следком по региону.  «В Зиме по факту происшествия в одной из школ города следователями возбуждено уголовное дело. В одной из общеобразовательных школ города 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом. Школьник госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Пострадавший ученик был госпитализирован. Правоохранительные органы начали расследование по признакам покушения на убийство и халатности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...