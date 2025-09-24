В Пермском крае объявлена тренировка по беспилотной опасности. Пермякам начала приходить СМС-рассылка от МЧС России.
«Тренировка „Беспилотная опасность“ объявлена на территории региона 25 сентября в 11:00. Возможны ограничения мобильной связи. Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — сказано в сообщении.
Ранее Министерство территориальной безопасности Пермского края предупреждало о проведении командно-штабной тренировки. Основная задача учений — совершенствование процедур оповещения. Тренировка также направлена на повышение эффективности реагирования экстренных служб и координации между различными структурами.
