Анвар Аблаев совмещает полезное с приятным
Свою добычу на «тихой» охоте показал муфтий Пермского края Анвар Аблаев. Грибы он насобирал во время поездки на север региона — в исправительные колонии Ныроба.
«Как говорится, рабочее с приятным. Посетил колонии Ныроба и не мог не сходить за местными грибами. Боровички просто красавцы, все как на подбор. А сам процесс по красивейшему сказочному лесу доставляет удовольствие, которое на долго останется в памяти», — написал Аблаев в соцсетях, поделившись и фотографиями.
Ранее URA.RU рассказывало, что за грибами ездил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, «грибы пошли хорошие».
Анвар Аблаев грибы собирал под Ныробом
Муфтию понравился и процесс, и результат
