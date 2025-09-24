24 сентября 2025

Муфтий Пермского края насобирал грибов во время командировки в исправительную колонию. Фото

Пермский муфтий Анвар Аблаев набрал грибов в поездке по колониям
Анвар Аблаев совмещает полезное с приятным
Анвар Аблаев совмещает полезное с приятным

Свою добычу на «тихой» охоте показал муфтий Пермского края Анвар Аблаев. Грибы он насобирал во время поездки на север региона — в исправительные колонии Ныроба.

«Как говорится, рабочее с приятным. Посетил колонии Ныроба и не мог не сходить за местными грибами. Боровички просто красавцы, все как на подбор. А сам процесс по красивейшему сказочному лесу доставляет удовольствие, которое на долго останется в памяти», — написал Аблаев в соцсетях, поделившись и фотографиями.

Ранее URA.RU рассказывало, что за грибами ездил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, «грибы пошли хорошие». 

Анвар Аблаев грибы собирал под Ныробом
Анвар Аблаев грибы собирал под Ныробом
Фото:
Муфтию понравился и процесс, и результат
Муфтию понравился и процесс, и результат
Фото:

