Топ-менеджеров челябинской «Макфы» оставили в СИЗО

Директор по закупкам «Макфы» (Челябинская область) Владлен Паршин и начальник закупа зерна Иван Тофан останутся в следственном изоляторе еще на два месяца. Такое решение принял Тракторозаводский суд Челябинска, передает корреспондент URA.RU.
Следователь настаивал на продлении содержания под стражей, апеллируя к тому, что обвиняемые могут воздействовать на свидетелей, скрыться от правоохранительных органов, а целый ряд мероприятий в рамках расследования еще не завершен.
Адвокаты указывали на неоправданные проволочки следствия и на то, что за девять месяцев предположения силовиков так и остались ничем не подкрепленными по сути предположениями. В связи с чем содержание под стражей следует заменить на домашний арест.
«Ходатайство следователя удовлетворить. Обвиняемому Тофану Ивану Викторовичу продлить срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 27 ноября 2025 года», — зачитал решение судья Максим Малков. Аналогичное решение суд принял и в отношении Владлена Паршина
Паршин и Тофан были задержаны сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР в феврале. Их обвинили в покушении на получение 16-миллионной взятки от одного из бизнесменов. По версии следствия, деньги предназначались за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. После получения первой части суммы их задержали.
Вину топ-менеджеры не признали. Более того, бывший высокопоставленный сотрудник МВД Паршин заявил URA.RU о многочисленных нарушениях в ходе расследования и оговоре со стороны свидетеля — менеджера «Макфы» Шепели. По мнению Паршина, последний «был взят с поличным за свои личные взаимоотношения с одним из поставщиков предприятия» и дал ложные показания, чтобы облегчить свою участь.
