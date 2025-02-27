27 февраля 2025

ФСБ и СК задержали двух топ-менеджеров национализированной «Макфы» в Челябинске

Начальник службы закупа зерна «Макфы» Тофан задержан по подозрению во взятке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения ФСБ. Челябинск, фсб
Силовики задержали двух руководителей «Макфы» на территории предприятия Фото:

Вместе с директором по закупкам «Макфы» (Челябинская область) Владленом Паршиным был задержан начальник службы закупа зерна. Иван Тофан. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в силовых структурах.

«Оба топ-менеджера были задержаны на территории предприятия. Им инкриминируют получение взяток», — пояснил инсайдер. По данным URA.RU, речь идет о взятках, полученных при закупках зерна.

Если бы «Макфа» оставалась частной, произошедшее расценивалось бы коммерческий подкуп. После национализации и передаче компании государству произошедшее по статье 290 УК РФ.

«Несомненно, компания оказывала и будет оказывать следствию всю ту помощь, которая необходима», — заявили URA.RU в пресс-службе кампании. От дальнейших комментариев в пресс-службе воздержались, равно как и в пресс-службах правоохранительных органов.

Иван Тофан известен также как учредитель фирмы «Агроком» в Мишкино (Курганская область), где также расположены предприятия «Макфы». Бывший высокопоставленный полицейский Паршин после ухода в бизнес, помимо работы на «Макфе», стал собственником компании «Технологии гостеприимства». Она управляет рестораном Paulaner Brauhaus при отеле Radisson Blu. Ресторан и отель входят в холдинг «Макфа» и сейчас также принадлежат государству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вместе с директором по закупкам «Макфы» (Челябинская область) Владленом Паршиным был задержан начальник службы закупа зерна. Иван Тофан. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в силовых структурах. «Оба топ-менеджера были задержаны на территории предприятия. Им инкриминируют получение взяток», — пояснил инсайдер. По данным URA.RU, речь идет о взятках, полученных при закупках зерна. Если бы «Макфа» оставалась частной, произошедшее расценивалось бы коммерческий подкуп. После национализации и передаче компании государству произошедшее по статье 290 УК РФ. «Несомненно, компания оказывала и будет оказывать следствию всю ту помощь, которая необходима», — заявили URA.RU в пресс-службе кампании. От дальнейших комментариев в пресс-службе воздержались, равно как и в пресс-службах правоохранительных органов. Иван Тофан известен также как учредитель фирмы «Агроком» в Мишкино (Курганская область), где также расположены предприятия «Макфы». Бывший высокопоставленный полицейский Паршин после ухода в бизнес, помимо работы на «Макфе», стал собственником компании «Технологии гостеприимства». Она управляет рестораном Paulaner Brauhaus при отеле Radisson Blu. Ресторан и отель входят в холдинг «Макфа» и сейчас также принадлежат государству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...