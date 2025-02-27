ФСБ и СК задержали двух топ-менеджеров национализированной «Макфы» в Челябинске

Вместе с директором по закупкам «Макфы» (Челябинская область) Владленом Паршиным был задержан начальник службы закупа зерна. Иван Тофан. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в силовых структурах.
«Оба топ-менеджера были задержаны на территории предприятия. Им инкриминируют получение взяток», — пояснил инсайдер. По данным URA.RU, речь идет о взятках, полученных при закупках зерна.
Если бы «Макфа» оставалась частной, произошедшее расценивалось бы коммерческий подкуп. После национализации и передаче компании государству произошедшее по статье 290 УК РФ.
«Несомненно, компания оказывала и будет оказывать следствию всю ту помощь, которая необходима», — заявили URA.RU в пресс-службе кампании. От дальнейших комментариев в пресс-службе воздержались, равно как и в пресс-службах правоохранительных органов.
Иван Тофан известен также как учредитель фирмы «Агроком» в Мишкино (Курганская область), где также расположены предприятия «Макфы». Бывший высокопоставленный полицейский Паршин после ухода в бизнес, помимо работы на «Макфе», стал собственником компании «Технологии гостеприимства». Она управляет рестораном Paulaner Brauhaus при отеле Radisson Blu. Ресторан и отель входят в холдинг «Макфа» и сейчас также принадлежат государству.
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