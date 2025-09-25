Народные приметы на 26 сентября: что можно и нельзя делать на Корнилов день

26 сентября в народном календаре отмечают Корнилов день. Его также называли Корнильев день или день святого Корнилия. На Руси в этот день проходила уборка последних корнеплодов — репы, моркови, редьки и свеклы. Считалось, что после этого срока корни в земле уже не растут, а начинают подмерзать. Поэтому крестьяне спешили собрать урожай, чтобы заморозки не погубили плоды труда. О приметах на праздник и правилах поведения 26 сентября — в материале URA.RU.
Погодные приметы 26 сентября
Народ внимательно следил за погодой в этот день и верил, что по обстановке за окном можно определить будущую погоду. Люди верили, что:
- туманное и дождливое утро — к теплой осени;
- сильный иней на траве — к ясному дню;
- дождь на весь день — к мокрому октябрю;
- северный порывистый ветер — к ранней зиме;
- ясное утро — к неделе сухой погоды;
- птицы низко летают — к дождю;
- много паутины в воздухе — к продолжительному теплу;
- вода в колодцах холодеет — к скорым заморозкам;
- коровы мычат громче обычного — к перемене погоды;
- листья быстро опадают — к суровой зиме.
Что можно делать 26 сентября
- Собирать корнеплоды и готовить из них блюда для всей семьи. Особенно важно было поставить на стол репу — символ домашнего согласия и уюта.
- Молодожены ели репу с медом, чтобы брак был крепким и счастливым.
- Считалось, что если выйти под дождь в этот день, капли смоют дурные мысли и наполнят человека жизненной силой.
- Посадить в горшок луковицу и загадать желание. Если к утру появлялся росток, считалось, что задуманное исполнится.
- Сходить к парикмахеру — подстриженные в этот день волосы будут крепкими и здоровыми.
- Посвятить время планированию будущего: работы, учебы или путешествий.
Чего нельзя делать 26 сентября
- Гадать с зеркалом или долго в него смотреться — по поверью, это привлекало нечистую силу, из-за чего девушки могли потерять красоту.
- Убираться в доме Считалось, что вместе с мусором можно «вымести» удачу и деньги.
- Чрезмерно веселиться, смеяться или устраивать шумные гулянья — по поверьям, это привлекало злых духов.
- Свататься и жениться — такие браки считались недолговечными.
- Одиноким людям нельзя было спать на двух подушках — это отсрочит встречу со второй половиной.
