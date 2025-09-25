Черный дым окутал промзону в Британии: последние подробности о взрыве

В Великобритании произошел взрыв, выбило окна в нескольких домах
В Британии из-за взрыва на складе выбиты окна в нескольких домах
В Британии из-за взрыва на складе выбиты окна в нескольких домах

В промышленном районе Groundwell города Суиндон вечером случился мощный взрыв на складе, сообщает телеканал Sky News. На место происшествия экстренно прибыли полицейские, пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Взрыв спровоцировал возгорание и вызвал значительное задымление района. По предварительной информации, пострадавших во время пожара не обнаружено. Что известно о взрыве — в материале URA.RU.

В Великобритании произошел взрыв

В промышленной зоне Groundwell города Суиндон, недалеко от оживленной автомагистрали A419, произошел «мощный взрыв» на складе, пишет Sky News. Инцидент случился около 19:30 по местному времени. На место прибыли экстренные службы: полиция, пожарные расчеты и бригады скорой помощи.

В некоторых домах выбило окна

По информации Itv NEWS, несколько домов получили повреждения из-за взрыва, в частности, в некоторых зданиях выбиты окна. Эвакуация не потребовалась, о пострадавших среди населения не говорилось. Представитель полиции просят сохранять спокойствие и не открывать окна до завершения работы служб.

Для обеспечения безопасности и облегчения работы пожарных в районе инцидента было временно отключено электроснабжение. Это позволило оперативно локализовать очаг возгорания и снизить риск дальнейших разрушений.

Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия

Власти Уилтшира начали эвакуацию сотрудников и посетителей из района, прилегающего к складу в промышленной зоне Суиндона. Об этом сообщает Metro. Эвакуация касается только ограниченной территории, остальные жители города не подвержены угрозе.

На данный момент установлено оцепление, и Криклейд-роуд между Квинсфилдом и Темсдаун Драйв в настоящее время закрыта. К месту происшествия приезжают дополнительные силы пожарных и спасателей. На складе проводится тщательная проверка на предмет возможных пострадавших.

