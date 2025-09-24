Жители ХМАО повально скупают участки для ИЖС

Спрос на участки на загородном рынке в Югре за полгода резко вырос. Жители региона интересовались землей для ИЖС более чем на 30% чаще, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Загородное строительство стало еще более привлекательным для местных жителей, что подтверждается увеличением спроса на участки для индивидуального жилищного строительства. Спрос на участки ИЖС в Ханты-Мансийском автономном округе увеличился на 33,2%», — говорится в исследовании.
Земельные участки в регионе летом в среднем стоили от двух миллионов рублей. А цена сотки начинается от 55 тысяч. По мнению аналитиков, землей для ИЖС интересуются не только покупатели для жизни, но и инвесторы.
Ранее URA.RU рассказывало, что некоторые дачники в Югре начали избавляться от садовых участков по сниженным ценам. Тогда стоимость самых дешевых локаций начиналась с 40 тысяч рублей.
