В Екатеринбурге школьники не дали уволиться преподавателю после ЧП на уроке

В школе №122 Екатеринбурга старшеклассники устроили бунт из-за увольнения учителя физкультуры. Как рассказал URA.RU один из учеников, преподаватель написал заявление об уходе после того, как ребенок получил травму во время занятия.
«Александр Григорьевич классный руководитель какого-то класса. И этот класс захотел начать бунт. Мой одноклассник на баскетболе сломал руку. Он сказал, что его толкнули, но посмотрели записи с камер — он сам упал», — поделился школьник. После этого педагог написал заявление на увольнение, однако родители и ученики выступили против его ухода. Старшеклассники даже устроили забастовку с требованием вернуть преподавателя.
Как URA.RU рассказала директор школы Светлана Мельничук, никто учителя не заставлял писать заявление на увольнение. Также она добавила, что появившаяся об этом информация — фейк. Дети продолжают учиться, а учитель проводит занятия.
По информации администрации Екатеринбурга, забастовки в школе нет, занятия проходят в штатном режиме. «Родители выражали опасения по поводу возможного ухода учителя физкультуры, подавшего заявление после травмы ученика на уроке. На текущий момент заявление преподавателем отозвано», — уточнили в мэрии. Там же добавили, что в школе проводится внутреннее расследование, выясняются обстоятельства получения травмы.
