В Екатеринбурге школьники не дали уволиться преподавателю после ЧП на уроке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старшеклассники не хотят, чтобы учитель уходил из школы, в итоге он забрал заявление
Старшеклассники не хотят, чтобы учитель уходил из школы, в итоге он забрал заявление Фото:

В школе №122 Екатеринбурга старшеклассники устроили бунт из-за увольнения учителя физкультуры. Как рассказал URA.RU один из учеников, преподаватель написал заявление об уходе после того, как ребенок получил травму во время занятия.

Школьники решили заступиться за педагога
Школьники решили заступиться за педагога
Фото:

«Александр Григорьевич классный руководитель какого-то класса. И этот класс захотел начать бунт. Мой одноклассник на баскетболе сломал руку. Он сказал, что его толкнули, но посмотрели записи с камер — он сам упал», — поделился школьник. После этого педагог написал заявление на увольнение, однако родители и ученики выступили против его ухода. Старшеклассники даже устроили забастовку с требованием вернуть преподавателя. 

Как URA.RU рассказала директор школы Светлана Мельничук, никто учителя не заставлял писать заявление на увольнение. Также она добавила, что появившаяся об этом информация — фейк. Дети продолжают учиться, а учитель проводит занятия.

По информации администрации Екатеринбурга, забастовки в школе нет, занятия проходят в штатном режиме. «Родители выражали опасения по поводу возможного ухода учителя физкультуры, подавшего заявление после травмы ученика на уроке. На текущий момент заявление преподавателем отозвано», — уточнили в мэрии. Там же добавили, что в школе проводится внутреннее расследование, выясняются обстоятельства получения травмы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школе №122 Екатеринбурга старшеклассники устроили бунт из-за увольнения учителя физкультуры. Как рассказал URA.RU один из учеников, преподаватель написал заявление об уходе после того, как ребенок получил травму во время занятия. «Александр Григорьевич классный руководитель какого-то класса. И этот класс захотел начать бунт. Мой одноклассник на баскетболе сломал руку. Он сказал, что его толкнули, но посмотрели записи с камер — он сам упал», — поделился школьник. После этого педагог написал заявление на увольнение, однако родители и ученики выступили против его ухода. Старшеклассники даже устроили забастовку с требованием вернуть преподавателя.  Как URA.RU рассказала директор школы Светлана Мельничук, никто учителя не заставлял писать заявление на увольнение. Также она добавила, что появившаяся об этом информация — фейк. Дети продолжают учиться, а учитель проводит занятия. По информации администрации Екатеринбурга, забастовки в школе нет, занятия проходят в штатном режиме. «Родители выражали опасения по поводу возможного ухода учителя физкультуры, подавшего заявление после травмы ученика на уроке. На текущий момент заявление преподавателем отозвано», — уточнили в мэрии. Там же добавили, что в школе проводится внутреннее расследование, выясняются обстоятельства получения травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...