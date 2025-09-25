Свердловский депутат переходит в правительство — его позвал Паслер

Депутат свердловского заксобрания Никонов переходит в правительство
Сергею Никонову 56 лет
Сергею Никонову 56 лет
новость из сюжета
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Бывший депутат свердловского заксобрания и председатель комитета по экологии Сергей Никонов, который на заседании попросил сложить с него полномочия, займет пост в правительстве региона. Работу ему предложил губернатор Денис Паслер, поделился Никонов, передает корреспондент URA.RU.

«Каждого из вас я воспринимал всегда как коллегу, товарища, единомышленника… Работа была интересная, и сегодня, писав заявление, волновался. Но принял это решение, потому что считаю себя человеком команды, и когда поступило предложение от Дениса Владимировича [Паслера] перейти в исполнительные органы власти, я, как солдат, сказал: „так точно“» — выступил Никонов перед коллегами.

Сегодня в заксобрании был его последний день работы. По одной из версий, он станет руководителем аппарата губернатора и правительства вместо Ивана Детчени. Последнему даже не придется писать заявление об отставке — после роспуска правительства, последовавшего вслед за инаугурацией нового губернатора, он работает в статусе исполняющего обязанности.

Назначение Никонова на пост, вероятно, состоится уже в понедельник. Однако сам он не стал комментировать корреспонденту URA.RU эту информацию.

Сергей Никонов был депутатом с 2011 года. В нулевые он уже работал в региональном правительстве в должности управляющего делами губернатора и руководителя аппарата.

