Свердловский депутат попросил лишить его полномочий

Депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов, председатель комитета по экологии, попросил лишить его полномочий. Об этом заявила спикер парламента Людмила Бабушкина на заседании 25 сентября.
«Предлагаю включить в проект повестки вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Никонова Сергея Владимировича», — выступила Бабушкина. Никонову 56 лет. Депутатом заксобрания он является с 2011 года.
Долгие годы его ассоциировали с командой сенатора Виктора Шептия, также известно, что он поддерживает товарищеские отношения с губернатором Денисом Паслером. По словам источника URA.RU, Никонову готовят переход в правительство области. На это намекнул и сам глава региона. «Сергей — опытный специалист, давно работает депутатом, и в исполнительных органах власти работал. Уверен, такие специалисты нужны и востребованы. И в правительстве Свердловской области тоже», — отметил Паслер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!