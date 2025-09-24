24 сентября 2025

Свердловский депутат попросил лишить его полномочий

Депутат свердловского заксобрания Никонов попросил лишить себя мандата
Сергей Никонов, вероятно, перейдет в правительство
Сергей Никонов, вероятно, перейдет в правительство Фото:
новость из сюжета
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов, председатель комитета по экологии, попросил лишить его полномочий. Об этом заявила спикер парламента Людмила Бабушкина на заседании 25 сентября.

«Предлагаю включить в проект повестки вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Никонова Сергея Владимировича», — выступила Бабушкина. Никонову 56 лет. Депутатом заксобрания он является с 2011 года.

Долгие годы его ассоциировали с командой сенатора Виктора Шептия, также известно, что он поддерживает товарищеские отношения с губернатором Денисом Паслером. По словам источника URA.RU, Никонову готовят переход в правительство области. На это намекнул и сам глава региона. «Сергей — опытный специалист, давно работает депутатом, и в исполнительных органах власти работал. Уверен, такие специалисты нужны и востребованы. И в правительстве Свердловской области тоже», — отметил Паслер.

